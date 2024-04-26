У Сумах затримали чоловіка, який скоїв навмисний наїзд на патрульного

Під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху, водій раптово розпочав рух, з метою уникнути адміністративної відповідальності, та здійснив наїзд на інспектора поліції. Наразі чоловіка затримали, він дає пояснення слідчим.

Подія сталася вчора в обласному центрі на вулиці Ярослава Мудрого біля центрального ринку. Патрульні поліцейські помітили транспортний засіб «GEELY», водій якого порушував одну з вимог Правил дорожнього руху.

Після перевірки його документів, правоохоронці розпочали складати адміністративні матеріали. В цей момент 45-річний керманич, сівши за кермо та завівши двигун, розпочав рух автомобіля. Інспектори поліції попередили його про те, що йому потрібно залишатися на місці. Але правопорушник не зважав на зауваження та розпочавши рух, допустив наїзд на одного з патрульних. Протягнувши його декілька сотень метрів, водій різко звернув вліво, таким чином скинувши правоохоронця з транспортного засобу на землю. В результаті, останній отримав тілесні ушкодження та був змушений звернутися до лікувального закладу для надання медичної допомоги. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Далеко поїхати горе-водій не встиг, адже був зупинений працівниками поліції. Керманича затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі, слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області