У Сумах затримали чоловіка за нанесення смертельних тілесних ушкоджень матері

Після вживання алкоголю син наніс матері удари, від яких остання померла. Правоохоронці вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєному.

До поліції надійшло повідомлення про смерть 57-річної сумчанки. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Під час огляду померлої на її тілі було виявлено явні тілесні ушкодження, які, за висновком судмедексперта, і призвели до загибелі жінки.

Працівники відділу кримінальної поліції у ході проведення оперативних заходів встановили, що до злочину причетний 40 – річний син потерпілої. Правоохоронці затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Наразі поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєному. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області