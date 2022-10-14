У Сумах затримали зловмисників за незаконне позбавлення волі людини

Троє сумчан вирішили розібратися з крадієм самотужки, заштовхали його до автомобіля та вивезли в безлюдне місце. Наразі їх вже затримали поліцейські, і тепер за свої протиправні дії вони постануть перед судом.

Вчора, близько 15.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста троє невідомих заштовхали чоловіка до мікроавтобусу Ford Transit та повезли у невідомому напрямку.

На місце події негайно виїхали працівники Сумського районного управління поліції на чолі з керівництвом підрозділу. У ході проведення оперативно-розшукових заходів, поліцейські розшукали вказаний транспортний засіб.

Як виявилось, жителі обласного центру вирішили самостійно врегулювати конфлікт з чоловіком, який обікрав дачний будинок одного з них.

Наразі правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області