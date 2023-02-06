У Сумах затримано 19-річну дівчину з великим асортиментом заборонених речовин на ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 6 лютого 2023 року повідомлено про підозру 19-річній дівчині за фактом незаконного обігу наркотиків та психотропів (ч. 1 ст. 307 КК України).

За даними слідства, жителька обласного центру з вересня минулого року співпрацювала з одним Інтернет-магазином, зокрема, отримувала від них через поштове відділення заборонені речовини, після цього здійснювала їх збут на території м. Суми шляхом закладок. Під час затримання в ході огляду посилки, яка була при дівчині, поліцейські виявили 2 пакунки з психотропною речовиною «Екстазі» у кількості 300 пігулок.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання дівчини поліцейські знайшли 300 грамів психотропної речовини амфетамін, 50 грамів психотропної речовини PVP-солі, а також наркотичні засоби мефидрон загальною вагою 200 грамів та 100 грамів елітного сорту канабісу.

За цінами чорного ринку загальна вартість вилученого становить близько 1,5 млн грн. Досудове розслідування триває.

Злочинну діяльність підозрюваної припинено працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області ДБН НПУ та слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура