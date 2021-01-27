У Сумах злочинну групу депутата судитимуть за привласнення ₴650 тисяч бюджетних коштів

Організатор злочинної «схеми» — депутат Сумської міської ради.

У вересні 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури викрили факт розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час капітальних ремонтів об’єктів благоустрою та житлового фонду м. Суми.

Протягом 2019-2020 років правопорушники встигли привласнити понад 650 тисяч гривень. Місцевий депутат організував «схему» з розкрадання коштів міста шляхом залучення підконтрольних йому приватних організацій та лобіювання укладання з ними договорів підряду.

Виконавці, визначаючи обсяги потрібних будівельних матеріалів, свідомо завищували їхні ціни та підшуковували дешевші, які надалі й використовували на об’єктах. Аби отримати бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт на дев’яти об’єктах благоустрою та житлового фонду м. Суми, вносили до офіційних документів неправдиві відомості. Різницю між вартістю використаних матеріалів розподіляли між всіма учасниками оборудки.

Згідно з висновками будівельно-технічних експертиз фігуранти справи привласнили більше ніж 650 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Депутата міськради м. Суми та двох керівників підприємств обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України