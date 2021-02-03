У Сваляві оперативно викрили зловмисника, який впродовж доби пограбував три місцеві магазини

Вказані злочини скоїв 21-річний місцевий житель. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження

Працівники кримінальної поліції Сваляви оперативно встановили особу та розшукали зловмисника, який скоїв три грабежі. Подія трапилася вчора, 1 лютого.

До пограбування причетний 21-річний місцевий житель. Свалявець впродовж години пограбував три місцеві крамниці, що на вулицях Бистрянська та Лесі Українки.

Викрадений товар від нього вилучили. За даними фактами розпочато досудове розслідування. Дії зловмисника слідчі кваліфікують за частинами 1 та 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Правоохоронці також перевіряють чоловіка на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання від 4 до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області