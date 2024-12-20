У Сваляві поліція затримала наркоторговця під час отримання ним партії «товару» рослинного походження

За результатами відпрацювання оперативної інформації співробітники сектору кримінальної поліції Відділення поліції № 1 Мукачівського РУП у співпраці з Управлінням боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Закарпатській області затримали 24-річного підозрюваного у збуті наркотиків.

Зловмисника впіймали одразу після отримання ним чергової партії наркотиків, а саме 100 грамів наркотичної речовини рослинного походження, які він одразу ж намагався збути.

За місцем проживання фігуранта поліцейські виявили ще пакунок з марихуаною, вагою близько 100 грамів, галюциногенні гриби та 25 пігулок екстазі. Також було вилучено електронні ваги та вакууматор, які використовувалися для пакування наркотовару.

Усі речові докази слідчі вилучили та скерують експертам на дослідження. У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Підозрюваного у наркозлочині поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває розслідування.

Поліція Закарпатської області