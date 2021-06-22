У Святошино грабіжник перестрів жінку на сходах під’їзду будинку, відібрав дві сумки та вдарив ножем у живіт

Жінка поверталась додому та помітила, що за нею слідкує невідомий. Правопорушник наздогнав її на сходах під’їзду будинку, відібрав дві сумки та вдарив ножем у живіт. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

До чергової частини поліції Києва від потерпілої надійшло повідомлення про те, що відносно неї скоєно розбійний напад. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та лікарі.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 1 Святошинського управління поліції Микита Довгань, поліцейські встановили прикмети ймовірного зловмисника та передали орієнтування усім нарядам столичної поліції:

«Ми з’ясували, що потерпіла поверталась додому та помітила, що за нею слідкує підозрілий чоловік. Коли вона підіймалася сходами до квартири, він наздогнав її та вирвав з рук дві сумки з особистими речами, грошима та мобільним телефоном. Далі правопорушник вдарив жінку ножем та втік. Потерпіла вийшла на вулицю та звернулась до перехожих із проханням про допомогу та викликати наряд поліції. Наразі вона перебуває у лікарні, її життю нічого не загрожує».

Правоохоронці одразу розпочали розшук фігуранта. Протягом години зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився неодноразово судимий за скоєння квартирних крадіжок та розбій 29-річний уродженець Херсонщини.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва