У Святошинському районі столиці затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем

Зловмисник чіплявся до перехожих, ображав їх та погрожував. Поліцейські припинили хуліганські дії та затримали дебошира. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що біля магазину на вулиці Якуба Коласа, у Святошинському районі міста, невідомий чоловік чіпляється до людей та розмахує ножем. За декілька хвилин на місце прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

По прибуттю правоохоронці затримали дебошира та відібрали у нього ніж, аби запобігти тяжким наслідкам, адже чоловік поводив себе вкрай агресивно. Опитавши свідків та очевидців події поліцейські з’ясували, що останній чіплявся до перехожих, ображав, провокував конфлікти та кидався на них з ножем.

Працівниками поліції затримано 45-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва