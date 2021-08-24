У Сєвєродонецьку встановлюють обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень, від яких він помер у лікарні

20 серпня, о 01.06 до поліції надійшло повідомлення медпрацівника про госпіталізацію невідомого чоловіка, у непритомному стані з тілесними ушкодженнями.

На місце події негайно прибули співробітники слідчо-оперативної групи, експерти, оперативники та керівництво поліції.

Попередньо встановлено, що о 23:40 на спец лінію «103» зателефонувала місцева мешканка, яка виявила потерпілого біля б. 30 по бульвару Дружби Народів.

23-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

Даний факт внесений до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (що спричинило смерть потерпілого).

Наразі для розкриття злочину створено слідчо-оперативну групу з розкриття тяжких злочинів, до складу якої увійшли фахові правоохоронці як місцевого підрозділу, так і Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Поліцейськими вживаються вичерпні заходи зі встановлення обставин події та особи, що вчинила правопорушення. У томи числі проводиться моніторинг мережі інтернет для виявлення інформації, яка допоможе у розкритті злочину. Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про цю подію або ви стали свідком злочину, зверніться до Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, 1. Телефон Чергової частини (066) 920 84 57 або до Сєвєродонецького Районного управління поліції за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16. Чи за телефонами: (06452) 4-41-30, (095) 234 57 37 або 102!

Відділ комунікації поліції Луганської області