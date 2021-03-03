У Сєвєродонецьку затримано чоловіка, який з ножем напав на поліцейського — бійця батальйону «Луганськ-1 ім. Героя України Сергія Губанова»

Близько 15.15 патрульний наряд бійців батальйону зупинили чоловіка та жінку, які поводилися підозріло.

На прохання поліцейських зупинитися та надати документи, що посвідчують особу, 29-річний чоловік дістав ніж та завдав їм декілька ударів поліцейському в область грудної клітини.

Завдяки бронежилету тяжких травм вдалося уникнути. Під час роззброєння та затримання нападник продовжував намагатися завдавати удар ножем поліцейському. До чоловіка були застосовані поліцейські заходи примусу відповідно до ст. 44 та 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Наразі на місці події знаходиться керівництво ГУНП в Луганській області, прокуратура та співробітники спецпідрозділу ТОР УПП, працює слідчо-оперативна група та експерти.

Поранений співробітник поліції наразі перебуває у лікарні, де йому надається медична допомога.

Національна поліція України