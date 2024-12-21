У Синельникові 21-річний молодик викрав автівку з СТО і розбив її у ДТП (фото)

Далеко поїхати на автомобілі підозрюваний не зміг – не впорався з керуванням та потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Злочин стався 9 грудня близько 19:00 у м. Синельникове. Як встановили правоохоронці Синельниківського районного управління поліції, на початку грудня потерпілий залишив на місцевому СТО автомобіль «DAEWOO Lanos» для обслуговування. На цій станції працював підозрюваний. Дочекавшись коли всі підуть, фігурант незаконно заволодів автомобілем. Однак, тільки виїхав зі станції – потрапив у ДТП.

Автовикрадачем виявився раніше судимий 21-річний житель с. Васильківка Синельниківського району.

На підставі зібраних доказів слідчим за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП