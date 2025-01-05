У Сирії виявили ще одне масове поховання з 1500 тілами жертв режиму Асада
У селі Наккарін, провінція Алеппо, знайдено братську могилу, в якій знаходяться останки близько 1500 людей, імовірно, вбитих режимом Башара Асада.
Про це повідомила турецька телерадіокомпанія TRT Haber, з посиланням на Сирійське інформаційне агентство SANA
Згідно з повідомленням, останки належать мирним жителям, які могли загинути під час репресій, організованих режимом Асада.
Братську могилу виявили сили, пов’язані з поліцією Алеппо, під час перевірок, що тривають по всій Сирії після повалення режиму.
Вважається, що в Сирії ще багато невиявлених масових поховань. // УПTweet