У Сирії виявили ще одне масове поховання з 1500 тілами жертв режиму Асада

У селі Наккарін, провінція Алеппо, знайдено братську могилу, в якій знаходяться останки близько 1500 людей, імовірно, вбитих режимом Башара Асада.

Про це повідомила турецька телерадіокомпанія TRT Haber, з посиланням на Сирійське інформаційне агентство SANA

Згідно з повідомленням, останки належать мирним жителям, які могли загинути під час репресій, організованих режимом Асада.

Братську могилу виявили сили, пов’язані з поліцією Алеппо, під час перевірок, що тривають по всій Сирії після повалення режиму.

Вважається, що в Сирії ще багато невиявлених масових поховань. // УП