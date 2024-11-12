У Таїланді в українця відібрали близько $250 тисяч у криптовалюті: погрожували молотком та ножем

У Таїланді за підозрою в пограбуванні українця затримали чотирьох чоловіків. Правоохоронці зазначають, що вони змусили його віддати 8,5 мільйона тайських батів (близько 250 тисяч доларів) у криптовалюті.

Про це пишуть Nation Thailand та Channel 7.

Подія сталася увечері 8 листопада в Пхукеті, на півдні Таїланду. Серед затриманих — двоє українців, один вірменин та один росіянин віком від 19 до 22 років. Їм інкримінували грабіж із застосуванням зброї та незаконне затримання людини.

Як розповів поліції 23-річний українець, на якого напали, його запросив у номер знайомий, теж громадянин України. У кімнаті він зустрів ще одного українця, а в туалеті ховалися двоє чоловіків у масках, які зв’язали йому руки й ноги мотузками та кабельними стяжками.

За словами хлопця, один із громадян України погрожував йому зламати палець молотком, а чоловік у масці тримав ніж. Нападники вимагали переказати цифрову валюту на півмільйона доларів. Хлопець стверджує, що домовився віддати за викуп половину від цієї суми.

Після того, як він перевів 8,5 мільйона тайських батів у криптовалюті, нападники прив’язали його до ліжка, зібрали речі та втекли.

Він розповів, що потім помчав в аеропорт Пхукета на своєму мотоциклі, щоб зловити грабіжників, але не знайшов їх та звернувся до поліції.

Як з’ясували правоохоронці, один із підозрюваних регулярно купував у постраждалого криптовалюту, і тому знав, що хлопець зберігає велику кількість токенів.

Власник готелю підтвердив, що бачив, як українця зв’язують люди у масках, але подумав, що вони знімають відео для YouTube, оскільки не почув звуків боротьби. // hromadske