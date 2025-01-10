У Тернополі керівника одного з підрозділів ДСНС викрили у зловживанні владою

Полковник служби цивільного захисту підписав акт виконаних робіт з капітального ремонту покриття прибудинкової території, де вартість бруківки була завищена, а також переплатив за проєктні роботи.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність до незаконних дій керівника одного з пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що полковник служби цивільного захисту погодив ремонтну документацію з фіктивними даними. Він підписав акт виконаних робіт з капітального ремонту покриття прибудинкової території, де вартість бруківки була завищена. Також службовець сплатив значно більшу суму за проєктні роботи. Неправомірні дії фігуранта підтвердили товарознавча та економічна експертизи.

На підставі зібраних доказів йому вручили підозру за ч. 1 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Посадовцю загрожує до трьох років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Досудове розслідування ТУ ДБР, розташованого у Львові.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України