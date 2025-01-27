У Тернополі працівник ДСНС обіцяв нелегально переправити ухилянта за кордон

Фігурант обіцяв чоловіку призовного віку допомогти виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску за 16 тисяч доларів. Після одержання авансу за «послугу» його затримали правоохоронці.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці зі слідчими поліції Тернопільщини нейтралізували чергову схему втечі за кордон чоловіків, які не бажають нести службу в армії.

До злочину виявився причетний співробітник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Як з’ясувалося, він запропонував військовозобов’язаному місцевому мешканцю за 16 000 доларів нелегально виїхати за кордон. Також він висунув вимогу надати йому 3 500 доларів як аванс. Решту суми «клієнт» мав передати безпосередньо після здійснення переправлення.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання грошей. Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне сержанту цивільного захисту загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі триває слідство з метою встановлення усіх причетних до незаконних оборудок.

Заходи з викриття зловмисника проводили у взаємодії з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України