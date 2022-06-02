У Тернополі силовики викрили керівника благодійного фонду, який допомагав призовникам виїжджати за кордон

500 євро з людини — саме стільки вартувала послуга для чоловіків, які захотіли перетнути державний кордон. Нелегальний бізнес організував керівник одного із тернопільських благодійних фондів.

Чоловік налагодив схему за допомогою якої в електронну систему «Шлях» вносилися неправдиві дані про чоловіків, які після цього без проблем могли виїжджати у країни ЄС у воєнний час. Клієнтами «бізнесмена» були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію.

Викрили незаконні заробітки оперативники СБУ спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Тернопільської області та співробітниками Державної прикордонної служби. Спецоперація проходила під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Правоохоронці затримали організатора на пункті пропуску Шегині під час його чергової спроби вивезти «нелегала» за кордон.

Чоловікові уже оголосили підозру відповідно до статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області