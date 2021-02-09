У Тернополі у членів злочинного угруповання вилучили наркотиків та психотропів майже на ₴2 мільйони

Зловмисники пропонували клієнтам кокаїн, амфетамін, метамфетамін, канабіс, «Альфа PVP», ЛСД та МДМА. Серед покупців – наркозалежні з Львівщини та Тернопільщини. Всім фігурантам повідомлено про підозру.

Тернопільське управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України (УБН ДБН НПУ) спільно зі слідчими та карним розшуком главку області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затримали членів злочинного наркоугруповання, які налагодили розгалужену мережу збуту заборонених речовин.

Як розповів начальник УБН в Тернопільській області Михайло Димида, до складу групи входило восьмеро осіб: організатор, двоє постачальників та п’ятеро збувальників. Усі вони віком від 29-ти до 55-ти років. Зловмисники у період 2019-2020 років розповсюджували оптові партії наркотиків та психотропів на території Тернопільської та Львівської областей. Організував незаконний бізнес 33-річний тернополянин.

У результаті спецоперації із затримання наркоділків, проведеної за участі бійців спецпідрозділу КОРД та кінологів, у членів групи вилучено понад 5 кілограмів канабісу, 740 пігулок МДМА і ЛСД, а також кокаїн, метамфетамін, макову солому, псилоцибінові гриби, амфетамін, «Альфа PVP», вогнепальну та холодну зброю, автомобілі та гроші.

Усім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

П’ятьом із них суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави від 113 500 гривень до 1 135 000 гривень.

За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України