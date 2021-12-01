У Тернополі встановили зловмисника, який розрахувався за товар чужою карткою

Зловмисник знайшов на вулиці банківську картку і декілька разів розрахувався нею в різних магазинах. Загальна сума покупок – понад 3600 гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа незаконно привласнила гроші з її платіжної картки, яку вона загубила.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 44-річний житель Тернополя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина поліцейські кваліфікують за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Оперативники також перевіряють причетність фігуранта до вчинення інших кримінальних правопорушень на території обласного центру.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області