У Тернополі за отримання $3000 та вимагання $20 000 хабаря в учасників кримінального процесу судитимуть поліцейського

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області, обвинуваченого у вимаганні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди ( ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України).

Встановлено, що виконувач обов’язків слідчого у службовому кабінеті запропонував жителю Тернопільського району у липні 2024 року за 3000 доларів США уникнути подальших процесуальних дій. Поліцейський запевнив, що в разі ненадання йому грошей, громадянину загрожуватиме підозра у злочині, за який законом передбачено позбавлення волі. Правоохоронці задокументували факт передачі поліцейському вищевказаної суми.

Разом з тим, цей же працівник поліції запропонував іншому фігуранту кримінального провадження передати йому вже 20 000 доларів США за можливість уникнення підозри й кримінального переслідування. Проте не зміг одержати ці кошти, оскільки був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України після отримання 3000 доларів США неправомірної вигоди.

Розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури