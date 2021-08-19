У Тернополі затримали іноземців, підозрюваних у квартирних крадіжках

Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області, співробітники кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції та працівники підрозділу КОРД затримали двох іноземців, котрі виявилися причетними до крадіжки з квартири в обласному центрі. У гастролерів вилучили крадені коштовності та гроші.

До співробітників поліції надійшла заява від жительки Хмельницької області про те, що в її квартиру, яка знаходиться в Тернополі, шляхом підбору ключа до замків вхідних дверей проникли невідомі особи і вчинили крадіжку коштовностей та грошей. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, отримала інформацію про те, що до злочину можуть бути причетні іноземці, котрі пересувалися на машині темного кольору.

— У працівників карного розшуку теж була інформація про те, що на території області можуть перебувати громадяни іншої держави, котрі схильні до вчинення майнових злочинів, — розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Степан Яцух. – Ми оперативно розпочали їхні пошуки, адже в будь-який момент гастролери могли покинути територію Тернопільщини.

Результат оперативних заходів не забарився – того ж дня поліцейські встановили автомобіль, на якому пересувалися іноземці та в порядку статті 208 КПК затримали двох осіб.

Затриманими виявилися двоє іноземних громадян, 1982 та 1990 років народження, котрі, до слова, на території України перебувають нелегально. У них знайдено та вилучено крадені з квартири у Тернополі коштовності та гроші.

Вирішується питання про оголошення затриманим підозри за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу та обрання міри запобіжного заходу.

Також розшуківці очікують дозволу на проведення санкціонованого обшуку автомобіля, адже підозрюють, що зловмисники причетні й до аналогічних злочинів, вчинених на території інших областей.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області