У Тернополі затримали поліцейського, який за «винагороду» обіцяв вирішити питання з водійським посвідченням

За безпроблемне поновлення категорій у водійському посвідченні співробітник відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління забажав від чоловіка грошову «винагороду». На отриманні хабаря поліцейського затримали.

До Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся місцевий мешканець та повідомив про те, що один зі співробітників поліції вимагає у нього гроші. Встановлено, що до корупційних дій причетний один із працівників відділу кримінальної поліції Тернопільського РУП.

Заявник звернувся до поліцейського, аби отримати інформацію про порядок поновлення водійського посвідчення з категоріями на право керування транспортними засобами різних видів. Правоохоронець повідомив, що може вплинути на службових осіб сервісного центру МВС України і допоможе вирішити питання. Щоправда, свої «послуги» співробітник поліції оцінив у 21 500 гривень.

Під час передачі вищезазначеної суми 33-річного оперуповноваженого поліції затримали працівники внутрішньої безпеки Нацполіції, Служби безпеки України та ТУ ДБР, розташованого у місті Львові. За скоєне слідчі ДБР готують поліцейському оголошення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України фігуранта затримали. До суду подано клопотання на обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України