У Тернополі затримали закладчика, який мав при собі майже кілограм наркотиків

Пів кілограма амфетаміну, 150 штук МДМА, канабіс, гашиш та ПВП — усе це працівники роти поліції особливого призначення спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області виявили та вилучили у жителя Львівської області.

24-річного чоловіка, який поводився підозріло, 27 жовтня під час відпрацювання Тернополя побачили правоохоронці на вулиці Текстильній. Під час спілкування невідомий почав погрожувати поліцейським ножем та фізичною розправою. Молодика затримали і викликали на місце події представників УБН й слідчо-оперативну групу. Зловмисник повідомим, що має при собі наркотичні речовини.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайла Димиди, затриманий — уродженець Львівщини. Чоловік уже кілька місяців працює складменом та закладчиком в інтернет-магазині з продажу наркотиків.

Він облаштовував наркотичні сховки в Тернопільській та Львівській областях. Їздив між регіонами на орендованому авто марки «Opel Astra». Розповсюдження наркотиків було основним джерелом доходів затриманого. За одну закладку отримував від 60-100 гривень, а за добу встигав сховати від 100 до 150 закладок.

При собі львів’янин мав кілька закладок, частину яких встиг розкласти, а в авто оперативники виявили ще тисячу закладок.

Загальна сума вилученого складає близько 500 тисяч гривень. Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Йому інкримінують ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Вилучене слідчі передали на експертизу. Після її висновків статтю можуть перекваліфікувати. Відповідатиме львів’янин і за погрозу вбивством щодо працівника правоохоронного органу згідно ч1 ст.345 ККУ. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво над провадженням проводить місцева прокуратура.

Триває слідство. Встановлюють оперативники організаторів інтернет-магазину, а також шляхи надходження наркотиків.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області