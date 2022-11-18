У Тернополі затримали розшукуваного Інтерполом іноземного злочинця, який намагався створити кримінальне угруповання в Україні

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з міжнародною злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. У результаті спецоперації в Тернополі затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів.

Затриманим виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що один з учасників банди приховано прибув до нашої держави, де сподівався переховуватись від правосуддя.

Крім того, зловмисник намагався створити на західній України власне кримінальне угруповання для здійснення «нальотів» на оселі та бізнес місцевих жителів.

Таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і «піднятись у статусі» злочинної ієрархії.

Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.

Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його.

Наразі вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України.

Заходи з викриття іноземного злочинця проводили оперативники СБУ Тернопільської області спільно з Державною міграційною службою.

Служба безпеки України