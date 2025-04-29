У тілі вбитої рашистами журналістки Рощиної були відсутні мозок, очні яблука та частина трахеї – проєкт Viktoriia Project
Ймовірно, це свідчить про те, що причиною смерті було удушення.
Начальник Департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів, що на тілі, яке ідентифікували як тіло журналістки Вікторії Рощиної, є численні ознаки катувань, жорстокого поводження — садна, крововиливи на різних частинах, зламане ребро — та сліди розтину. У коментарі для Viktoriia Project він зауважив, що експерти також встановили, що до Рощиної застосовували електричний струм.
“Деякі внутрішні органи були відсутні. Зокрема головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї”, — розповіли джерела проєкту у силових відомствах, додаючи, що розтин зробили у РФ. А один з міжнародних експертів припустив, що відсутність саме цих органів може свідчити про те, що журналістку задушили.
Нагадаємо, 24 квітня Україні повернули тіло Вікторії Рощиної — української журналістки, яку вбили росіяни. У серпні 2023-го вона зникла на окупованих територіях, у квітні 2024-го стало відомо, що вона перебуває у Росії (у 2022-му вона вже потрапляла в полон РФ, однак тоді її звільнили), а у жовтні тамтешнє Міноборони повідомило про смерть Рощиної. За даними проєкту “Слідство.Інфо”, росіяни її жорстоко катували та ховали від перевірок: на тілі журналістки були ножові поранення, а вага перед смертю не перевищувала 30 кілограмів. // Дзеркало тижняTweet