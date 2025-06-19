У торгівлі гуманітарною допомогою для військових викрито члена благодійної організації

За процесуального керівництва прокурорів Фастівської окружної прокуратури Київської області члену одного з благодійних фондів Київщини повідомлено про підозру в закінченому замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку у значному розмірі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, на території Київської області підозрюваний, який діяв від імені однієї з благодійних організацій, намагався продати військовим автомобілі, які ввозилися в Україну під виглядом безоплатної допомоги.

Два автомобіля, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога, зі звільненням від сплати митних платежів, чоловік намагався продати військовослужбовцям за більш ніж 700 тис. грн, з метою отримання прибутку для себе.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, що можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Фастівського РУП ГУНП у Київській області за оперативного супроводу Фастівський РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура