У торгівлі неіснуючими автівками для ЗСУ підозрюють двох мешканців Нікопольщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Нікопольського району за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 15, ч. 2, 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані розміщували на відомому торгівельному Інтернет-майданчику оголошення про продаж мікроавтобусів з доставкою з-за кордону за найбільш привабливою ціною.

Потенційні покупці, зокрема військові та волонтери, які шукали цей товар для потреб ЗСУ, здійснювали передплату та повну оплату за товар на підконтрольні фігурантам банківські картки. Однак не отримували його.

У такий спосіб підозрювані ошукали 10 людей з різних областей України. Їм завдано шкоди на 1,2 млн грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків було вилучено автомобілі, банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, зброю та набої до неї, комп’ютерну техніку. Вартість вилученого становить майже 800 тис грн.

Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області та співробітниками УСР області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора