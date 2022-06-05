У Тростянці затримали п’яного хулігана, який з ножем напав на знайомого

3 червня відразу після вчинення злочину працівники поліції розшукали та затримали 57-річного місцевого жителя, який на березі ставу ножем наніс тілесні ушкодження одному з відпочиваючих. Потерпілого доставлено до лікарні, а зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з проникаючою колотою раною грудей 35-річного місцевого мешканця.

За викликом прибула слідчо–оперативна група поліції.

Потерпілий розповів, що під час відпочинку з друзями на березі місцевого ставу він побачив чоловіка, який чіплявся до присутніх та нецензурно висловлювався. На його зауваження, правопорушник відреагував агресивно. Між чоловіками виникла бійка, в ході якої зловмисник ножем травмував потерпілого в область грудей.

За словами керівника Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Віталія Деркача, в ході проведення першочергових розшукових заходів працівники поліції протягом години розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 57–річний місцевий житель.

Зловмисника працівники поліції затримали за місцем проживання.

На момент вчинення злочину затриманий перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Знаряддя вчинення злочину – ніж, поліцейські вилучили.

Наразі правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Потерпілий госпіталізований до місцевої лікарні. Загрози його життю немає.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області