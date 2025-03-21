У Трускавці троє малолітніх та неповнолітня напали на хлопця з інвалідністю

У вівторок ввечері, 18 березня, у соцмережах з’явилось відео про побиття хлопця з інвалідністю групою малолітніх та неповнолітніх дітей. За вказаним фактом правоохоронці одразу внесли відомості в ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення та розпочали досудове розслідування.

За результатами якого встановлено усіх осіб, які вчинили напад на потерпілого.

Розслідуванням встановлено, що подія мала місце у місті Трускавці, де троє малолітніх та одна неповнолітня напали на хлопця, який є особою з інвалідністю.

Діючи умисно, з винятковим цинізмом, з метою знущання над людиною, яка перебуває в безпорадному стані, бажаючи самоствердитись за рахунок його публічного приниження, демонструючи свою фізичну перевагу та зверхність, фігуранти публічно насміхались та били хлопця, при цьому фіксуючи свою протиправну діяльність на мобільний телефон.

Одній із організаторок нападу, яка досягла віку з якого настає кримінальна відповідальність, а саме 14-річній дівчині, повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України).

На даний час також вирішується питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру щодо інших учасників конфлікту, які не досягнули віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Слідчі дії тривають. Розслідування перебуває на контролі прокуратури.

Досудове розслідування здійснюють дізнавачі сектору дізнання Відділення поліції № 2 Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури