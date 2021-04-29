У центрі Києва затримали осіб, які вимагали неіснуючі борги у іноземців

Завдяки скоординованій роботі прокурорів Печерської окружної прокуратури, оперативників Департаменту карного розшуку НПУ та слідчих Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві викрито та затримано двох осіб, які займалися вимаганням з погрозою насильства над потерпілим (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє чоловіків 1993 та 1995 р.н., уродженці іноземної країни, погрожуючи фізичною розправою громадянину Туреччини та його родині, вимагали у останнього грошові кошти у розмірі 1600 доларів США у якості неіснуючого боргу.

Погрози та вимоги щодо передачі коштів тривалий час надходили на телефон потерпілого, а також під час безпосередньої зустрічі з вимагачами, після чого іноземець звернувся по допомогу до правоохоронців.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів особи зловмисників були встановлені та зібрано докази їх причетності до вимагання.

Групу затримали безпосередньо на місці вчинення злочину на бульварі Лесі Українки у центрі Києва під час передачі коштів.

Зловмисникам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура