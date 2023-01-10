У центрі Києва оперативники затримали чоловіка за крадіжку з авто енергетиків, які виконували аварійні роботи

Зловмисник викрав з салону автомобіля працівника енергетичної компанії робочий планшет, в той час коли енергетики виконували аварійні роботи. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з автомобіля на бульварі Міхновського. Для документування події за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та оперативники Головного й районного управлінь поліції.

Як з’ясувалося, потерпілий працює в енергокомпанії та в цей час разом із колегами за вказаною адресою виконував аварійні роботи. Зловмисник скористався моментом та викрав із салону авто службовий планшет.

Оперативники карного розшуку поліції Києва спільно із аналітиками столичного главку вивчили записи з камер відеоспостереження та відслідкували маршрут руху крадія. Впродовж доби правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1979 року народження. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Оксана Тищенко