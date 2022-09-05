У центрі Києва перехожі затримали покидька, який намагався пограбувати 12-річну дівчинку

Задля підтримки наших бійців ЗСУ діти грали на музичних інструментах. Порушник помітив маленьких волонтерів, прослідкував за ними та намагався зірвати з плеча малолітньої рюкзак, у якому були зібрані гроші. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий намагався пограбувати малолітню дівчинку. На місце негайно прибули екіпажі поліцейських, якій патрулюють центральну частину міста Києва та дільничні офіцери поліції.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, прибувши на місце події ми затримали грабіжника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми встановили, що діти на вулиці Хрещатик грали на музичних інструментах та збирали кошти на підтримку ЗСУ. Їх помітив чоловік, а після вирішив прослідкувати за ними. Підійшовши до 12-річної дівчинки, нападник намагався зірвати з плеча рюкзак, у якому були забрані кошти. Однак його дії помітили перехожі, тож швидко зупинили зловмисника та передали нам».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – замах на скоєння грабежу у період воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили грабіжнику повідомлення про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва