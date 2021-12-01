У центрі Львова скоєно розбійний напад на салон краси (фото, відео)
Вчора, 30 листопада, близько 20 год, у Львові стався напад на салон краси. Про це інформують очевидці.
Невідомі, за словами постраждалих, увірвались в салон краси на вул. Шота Руставелі.
Злочинці змусили весь персонал лягти на підлогу, забрали цінні речі й наостанок підпалили приміщення.
Наразі, підтверджено, що двоє осіб вимкнули світло, побили персонал і викрали два мобільні телефони.
На місці вже працюють наряди поліції, рятувальники, медики, служба газу. // Varta 1Tweet