У центрі Львова скоєно розбійний напад на салон краси (фото, відео)

Вчора, 30 листопада, близько 20 год, у Львові стався напад на салон краси. Про це інформують очевидці.

Невідомі, за словами постраждалих, увірвались в салон краси на вул. Шота Руставелі.

Злочинці змусили весь персонал лягти на підлогу, забрали цінні речі й наостанок підпалили приміщення.

Наразі, підтверджено, що двоє осіб вимкнули світло, побили персонал і викрали два мобільні телефони.

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На місці вже працюють наряди поліції, рятувальники, медики, служба газу. // Varta 1