У центрі Львова водій «Мерседеса» хотів застрелити чоловіка через конфлікт на дорозі

5 лютого на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від львів’янина про те, що близько 12.30, на вулиці Личаківській у Львові між ним та водієм автомобіля «Мерседес» виник конфлікт через порушення Правил дорожнього руху, під час якого водій «Мерседеса» погрожував йому зброєю.



Про це повідомили у поліції.

До розшуків автомобіля були задіяні співробітники Львівського районного управління поліції та екіпажі Управління патрульної поліцї Львівської області. Протягом кількох хвилин патрульні поліцейські виявили «Мерседес» на вулиці Винниченка у Львові та викликали на місце події слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили особу водія – 25 – річного жителя Львова. Зброю та документів на неї чоловік не надав, а також не дозволив оглянути транспортний засіб.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1 відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Автомобіль вилучено та доставлено на арештмайданчик. Триває досудове розслідування. // Діло