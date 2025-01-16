У центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході (відео)

Молодику загрожує до восьми років позбавлення волі

У Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Про це повідомляє Поліція Вінницької області.

Сьогодні, 16 січня о 16:20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішоходів. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.Водієм виявився мешканець Тульчинського району. Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.