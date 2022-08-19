У Тульчині нетверезий чоловік пограбував дітей, які збирали кошти на підтримку ЗСУ

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18 серпня відразу після вчинення злочину поліцейські затримали 39–річного мешканця Брацлава, який, будучи напідпитку, нахабно відібрав коробку із грошима у неповнолітніх. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час несення служби із забезпечення публічної безпеки у місті, працівники поліції почули дитячий крик про допомогу.

З’ясувалось, що невідомий чоловік підійшов до малечі та зухвало відібрав у них кошти з картонної коробки.

Діти описали свого нападника працівникам поліції. Вже за кілька хвилин правоохоронці помітили схожого за прикметами чоловіка та затримали його. Ним виявився 39 – річний мешканець Тульчинського району.

Як пояснили хлопчики, гроші вони збирали для військовослужбовців Збройних Сил України та надалі мали передати місцевим волонтерам, які допомагають захисникам на передовій.

Наразі підозрюваний затриманий у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 186 КК України (грабіж). За таке правопорушення передбачено до 10 років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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