У Тульчинському районі діяла банда, яке спеціалізувалась на викраденні дороговартісних мінеральних добрив

Трьох активних членів організованої злочинної групи затримали 8 травня безпосередньо на місці злочину оперативники Управління карного розшук обласного главку спільно з колегами з Тульчинської поліції. За ніч зловмисники викрадали до 1000 літрів рідких добрив з території підприємства, що займалось їх продажем.

Організував та координував злочинну діяльність групи 38-річний раніше судимий житель Тульчинського району. Допомагали йому спільники – також жителі Тульчинського району, віком 28, 37 та 40 років. Двоє з них безпосередньо брали участь у вчиненні злочину, третій – відповідав за пошук клієнтів для збуту краденого.

40-річний затриманий працював на цьому ж підприємстві, тому зловмисники добре орієнтувались в режимі роботи охорони, розташуванні цистерн, наповнених добривами.

За оперативною інформацією, злочинною діяльністю затримані займались з початку 2023 року. Вони системно, кілька разів на місяць, прокрадались на територію підприємства та за допомогою заздалегідь підготовного обладнання, під’єднувались до цистерн з агрохімією. Вивозили крадене у 20 літрових каністрах на власному автомобілі. За одну ніч вони зливали до тонни добрив, вартістю близько 20 тисяч гривень.

На місці злочину та за місцями проживання фігурантів слідчі провели всі необхідні процесуальні дії. У зловмисників вилучили каністри та бочки, в яких вони зберігали крадене, шланги, транспорт, інше обладнання для протиправної діяльності.

Організатора та двох його спільників, яких затримали безпосередньо на місці злочину, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання, щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратури слідчим відділом районної поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 4 с. 185 Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається позбавленням волі на термін до 8 років.

Досудове розслідування триває. Сума матеріального збитку встановлюється.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області