У Тячеві поліцейські затримали чоловіка, який підпалив автомобіль колишньої дружини

Вчора, 26 червня, близько 23 години поліцейські Тячівського районного управління поліції отримали повідомлення про загорання автомобіля в райцентрі. Доки машина ще палала, на місце пригоди прибули поліцейські слідчо-оперативної групи, експерти та пожежники.

Правоохоронці встановили, що понівечений автомобіль «Mercedes-Benz» належить місцевій мешканці. Також поліцейські виявили ознаки умисного підпалу.

Правоохоронці провели огляд місця злочину, опитали можливих свідків, опрацювали запис з камер відеонагляду прилеглих територій. Працівники поліції знайшли пляшку із займистою речовиною, завдяки якій зловмиснику вдалося так швидко підпалити автомобіль. В результаті всіх цих оперативних заходів палія вдалося швидко розшукати і затримати. Правоохоронці встановили, що «Mercedes-Benz» підпалив колишній чоловік потерпілої.

40-річного мешканця Тячева затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. Чоловіку інкримінують частину 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області