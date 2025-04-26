У Тячеві поліція оперативно розшукала зловмисницю, яка обікрала дружину військовослужбовця

25 квітня до поліції звернулася 43-річна жінка, яка повідомила, що на одній із вулиць міста Тячів у неї викрали гаманець, в якому знаходилось майже 20 тисяч гривень, документи та банківські картки.

Поліцейські одразу ж переглянули відео з камер спостереження та здійснили патрулювання прилеглими вулицями. В результаті оперативникам вдалося швидко розшукати зловмисницю — 30-річну мешканку села Руське Поле. У фігурантки слідчі вилучили всі викрадені кошти та повернуть потерпілій.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Поліція Закарпатської області