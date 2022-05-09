У Тячеві поліція затримала зловмисника, який обікрав місцеву жінку-фотографа

Вчора, 8 травня, близько 11-ої години до поліції звернулася 39-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що невідомі особи викрали в неї сумку з об’єктивами до фотоапарата та мобільний телефон, після чого втекли у невідомому напрямку.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські поспілкувалися із потерпілою, в той час оперативники опрацювали відео з камер спостереження, які зафіксували момент злочину. Поки потерпіла відволіклася на фотозйомку, невідомий чоловік викрав жіночу спортивну сумку та втік у невідомому напрямку.

На пошуки зловмисника орієнтували найближчі екіпажі поліції, що дозволило за лічені хвилини розшукати підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 33-річний тячівець. У зловмисника вилучили речові докази, які найближчим часом повернуть потерпілій.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваного у злочині затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду для обрання затриманому запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області