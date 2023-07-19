У Вараському районі судитимуть групу молодиків, які викрали і побили односельчанина, а потім кинули його помирати

Прокурори Вараської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 5 мешканців с. Борове Вараського району. Їм інкримінують викрадення людини за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а одному зі зловмисників – ще й умисне вбивство викраденої людини (ч. 3 ст. 146, п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України).

Обвинуваченим – від 19 до 25 років. Встановлено, що наймолодший з них у лютому цього року, після спільного застілля, попросив у товаришів допомогти «розібратись» зі своїм сусідом, з яким вони перебували у тривалих неприязних стосунках.

Чоловіки прийшли до потерпілого, вивели його з будинку та силоміць заштовхали в багажник легкового автомобіля. Потім вивезли чоловіка за межі села, побили та привезли назад в Борове, де залишили на землі – побитого, без верхнього одягу та взуття. Від отриманих тілесних ушкоджень 50-річний потерпілий помер.

Четверо спільників наразі перебувають під цілодобовим домашнім арештом. У вчиненому вони щиро розкаялись та вказали, що фатальні побої спричинив саме ініціатор злочину. Він зараз перебуває під вартою. Своєї вини юнак не визнає і зі слідством не співпрацював.

Обвинувальний акт скеровано до Зарічненського районного суду.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №2 (смт Зарічне) Вараського РВП ГУНП в Рівненській області.

За викрадення людини обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а за вбивство – від 10 до 15 років або й довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури