У Варшаві злодії пограбували українок більше ніж на 1 млн. злотих
Прокуратура не уточнює, скільки чоловіків здійснили напад, проте відомо, що їх ще не затримали.
У центрі Варшави декілька чоловіків обманом проникли в помешкання, де перебували три українки, і пограбували їх більш як на 1 млн злотих. Про це розповів речник регіональної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба «Радіо Свобода».
«Напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей, яка походила від продажу мешкання на території України. Йдеться про $130 тис., €120 тис. і 100 тис. злотих», – повідомив він.
«Беручи до уваги кількість нападів на різних осіб, чи то на громадян України, чи громадян інших східних країн, які трапляються у Варшаві, у багатьох випадках роблять це, зокрема, громадяни Грузії. Ми не можемо виключати, що це особи, які стежили за постраждалими або мали інформацію, що жінки зберігають велику суму грошей у квартирі. Таких справ ми маємо дуже багато, зазвичай це напади на осіб, які міняють великі суми грошей у конторах (пунктах обміну валют – ред.) чи банках, найчастіше в конторах на території Варшави», – заявив Скіба.
Прокуратура не уточнює, скільки чоловіків здійснили напад, проте відомо, що їх ще не затримали. Фігурантам інкримінують дві статті: за розбій загрожує від 2 до 15 років позбавлення волі, а за видавання себе за поліцейських – 5 років за ґратами. // ГлавкомTweet