У Варшаві злодії пограбували українок більше ніж на 1 млн. злотих

Прокуратура не уточнює, скільки чоловіків здійснили напад, проте відомо, що їх ще не затримали.

У центрі Варшави декілька чоловіків обманом проникли в помешкання, де перебували три українки, і пограбували їх більш як на 1 млн злотих. Про це розповів речник регіональної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба «Радіо Свобода».

Скіба зазначив, що фігуранти видали себе за співробітників поліції та підробили наказ про обшук.

«Напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей, яка походила від продажу мешкання на території України. Йдеться про $130 тис., €120 тис. і 100 тис. злотих», – повідомив він.

Також речник регіональної прокуратури акцентував, що українки не отримали травм, однак до них застосовували силу. За його словами, нападники використали проти жінок газовий балончик, скували кайданками та закрили в кімнаті, допоки шукали гроші.

«Беручи до уваги кількість нападів на різних осіб, чи то на громадян України, чи громадян інших східних країн, які трапляються у Варшаві, у багатьох випадках роблять це, зокрема, громадяни Грузії. Ми не можемо виключати, що це особи, які стежили за постраждалими або мали інформацію, що жінки зберігають велику суму грошей у квартирі. Таких справ ми маємо дуже багато, зазвичай це напади на осіб, які міняють великі суми грошей у конторах (пунктах обміну валют – ред.) чи банках, найчастіше в конторах на території Варшави», – заявив Скіба.

Прокуратура не уточнює, скільки чоловіків здійснили напад, проте відомо, що їх ще не затримали. Фігурантам інкримінують дві статті: за розбій загрожує від 2 до 15 років позбавлення волі, а за видавання себе за поліцейських – 5 років за ґратами. // Главком