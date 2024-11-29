У вбивстві подружжя та пораненні їх родички підозрюють раніше судимого тернополянина

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено колишньому військовослужбовцю роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» про підозру в умисному вбивстві двох осіб, замаху на умисне вбивство з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення та зберіганні боєприпасів (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, подружжя тернополян з ознаками насильницької смерті у власному будинку виявила рідна сестра загиблих. Жінка прийшла до них, бо їхня донька не змогла дотелефонуватися до батьків напередодні. Коли родичка зайшла до помешкання, то побачила тіла загиблих, а біля них – невідомого чоловіка, який напав на неї та поранив ножем. Жінці вдалося вирватися та покликати на допомогу, а нападник тим часом утік. Її доправили до лікарні з ножовим пораненням.

Наступного дня правоохоронці в порядку статті 208 КПК України затримали підозрюваного у злочині.

Під час обшуку у зловмисника виявили та вилучили знаряддя вбивства –ніж, а також грошові кошти, гранату та мобільні телефони потерпілих.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури