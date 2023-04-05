У вчиненні терактів на Донеччині підозрюють 5 учасників незаконного збройного формування «Кальміус»

Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 5 жителів Донецької області – учасників незаконного збройного формування «Кальміус» так званої «Донецької народної республіки».

За даними слідства, у 2014 році чоловіки добровільно вступили до вказаного незаконного збройного формування та служили в одній із «артилерійських батарей» на посадах командира батареї, командира взводу управління, розвідника, обчислювача та військового топографа.

У складі «Кальміуса» фігуранти готували та скоювали теракти, а також воювали проти сил антитерористичної операції в Донецької області (на території Савур-Могили, міжнародного аеропорту «Донецьк» тощо).

Наразі особи перебувають на тимчасово непідконтрольній українській владі території.

У зв’язку із цим їм заочно повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме: у готуванні до вчинення терористичного акту організованою групою та участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Командиру та обчислювачу «артилерійської батареї», окрім вказаних статей, інкримінують вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Слідчі дії здійснюються Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Полтавська обласна прокуратура