У Великому Березному затримали мародера, який викрав скриньку з грошима, які збирали для дитини

23 березня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку скриньки з грошима із крамниці у селищі Великий Березний.

За викликом прибули поліцейські, які з’ясували, що близько 14:30 до торговельного закладу увійшов невідомий, який скористався тим, що продавець вийшов, та викрав із-за прилавку скриньку з грошима. Остання була розміщена для збору благодійної допомоги на лікування дитини.

Поліцейські вжили ряд розшукових заходів та оперативно затримали крадія. Ним виявився 55-річний раніше судимий за майнові злочини житель села Сіль, що неподалік Великого Березного.

Слідчі вилучили у нього викрадену скриньку з грошима.

Самого ж фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

У справі триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області