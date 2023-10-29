У Великій Британії водолази знайшли на судні партію кокаїну на суму понад £10 млн.

Водолази поліції Сполученого Королівства вилучили захований під ватерлінією контейнеровоза кокаїн на загальну суму в понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє BBC.

Як розповіли в агентстві, наркотики вагою 137 кг були виявлені на зареєстрованому в Панамі судні, що перевозило банани в Ширнессі, графство Кент.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило, що вулична вартість вилученого кокаїну у Великій Британії, ймовірно, перевищила 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що судно прямувало до Нідерландів, але на основі інформації, наданої NCA, групи спеціалістів обшукали судно, коли воно пришвартувалося в порту Ширнесс 14 жовтня.

NCA зауважило, що водолазному підрозділу поліції знадобилося п’ять годин, щоб знайти наркотики після підводного огляду корпусу судна в умовах обмеженої видимості.

Кокаїн був виявлений у чотирьох великих забортних ящиках. // Букви