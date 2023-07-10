У Верховному Суді підтвердили довічне ув’язнення для замовника та виконавця умисного вбивства
За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без змін судові рішення стосовно двох жителів Вінниччини за умисне вбивство на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).
Обом засудженим призначено покарання – довічне позбавлення волі.
Прокурори у суді всіх інстанцій довели, що чоловік вирішив розправитися з колишньою дружиною та підшукав для цього виконавця. Винагорода становила 1000 доларів США.
У серпні 2018 року виконавець з пістолета вбив жінку та імітував пограбування.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу для жорстоких вбивць.
Наразі вони відбувають призначене судом покарання.
Свою вину засуджені не визнали.