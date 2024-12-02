У Верховному Суді підтвердили покарання експосадовцю Державної судової адміністрації за хабар – 6 років ув’язнення

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді вирок апеляційного суду, яким ексзаступника начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області визнано винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Експосадовця засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що у 2019 році заступник начальника теруправління ДСА Полтавщини одержав від представника одного з підприємств 248 тис грн неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв сприяння у виконанні умов договору, підписанні актів проведених робіт, погодженні та своєчасній оплаті їх вартості.

Попри те, що засуджений заперечував свою вину на всіх етапах слідства та судового розгляду, прокурори у судах всіх інстанцій повністю довели його вину у вчиненні злочину.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Наразі засуджений відбуває призначене судом покарання.

Офіс Генпрокурора