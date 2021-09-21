У Верховному Суді підтверджено довічне позбавлення волі для вбивці матері п’ятьох дітей

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду залишено без змін судові рішення стосовно мешканця одного із сіл Дніпропетровської області, засудженого за умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурором доведено, що увечері 25 березня 2020 року чоловік, перебуваючи поблизу дитячого майданчика у селі Китайгородка, після сварки зі своєю співмешканкою та її вітчимом, забив їх до смерті дерев’яним топорищем, залишивши без матері п’ятьох неповнолітніх дітей.

Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що виключно покарання у виді довічного позбавлення волі є справедливим заходом примусу для жорстокого вбивці.

Офіс Генерального прокурора