У Верховному Суді відстояно вирок для виконавця замаху на замовне вбивство – 12 років позбавлення волі
За принципової позиції представника Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без змін судові рішення стосовно мешканця Дніпропетровщини. Його засуджено до 12 років за ґратами за замах на замовне вбивство (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
Прокурором у справі доведено, що чоловік на замовлення за 10 тис доларів США погодився вчинити вбивство особи без громадянства. Він планував здійснити злочин шляхом здійснення пострілу з вибухового пристрою РПГ-26 в автомобіль потерпілого.
На виконання плану засуджений, перебуваючи у центрі м. Дніпро, здійснив прицільний постріл у передню частину автомобіля, в якому перебувало дві особи. Однак смерть потерпілих від вибуху не настала.Tweet